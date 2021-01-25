На Кубани пропала 14-летняя Виктория Костенко

24 января 14-летняя Виктория Костенко ушла из дома на улице Кузнечной в станице Новомышастовской. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Межрайонный отдел СКР по краю начал доследственную проверку по факту исчезновения.

Приметы пропавшей: на вид 17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, карие глаза, каштановые волосы до плеч. В день исчезновения была в серо-зеленой куртке, серых джинсах, белой кофте и черных ботинках, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 25 января.

Граждан, имеющих информацию о месте нахождения Костенко, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (86165) 3-31-71 или 02.

Напомним, на Кубани и в Адыгее уже три месяца ищут женщину с татуировкой розы.