На Кубани пропала 14-летняя Виктория Костенко

Краснодарский край

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В Красноармейском районе в январе пропала подросток

24 января 14-летняя Виктория Костенко ушла из дома на улице Кузнечной в станице Новомышастовской. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Межрайонный отдел СКР по краю начал доследственную проверку по факту исчезновения.

Приметы пропавшей: на вид 17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, карие глаза, каштановые волосы до плеч. В день исчезновения была в серо-зеленой куртке, серых джинсах, белой кофте и черных ботинках, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 25 января. 

Граждан, имеющих информацию о месте нахождения Костенко, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (86165) 3-31-71 или 02.

Напомним, на Кубани и в Адыгее уже три месяца ищут женщину с татуировкой розы.

Красноармейский район

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