На Кубани во время поисков девочки, которая полгода назад ушла из дома, нашли женский труп

Краснодарский край

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22 июля стало известно, что во время поисков пропавшей полгода назад девочки в районе станицы Новомышастовской нашли труп

Напомним, 14-летняя Виктория Костенко пропала 24 января 2021 года. Она ушла из дома в станице Новомышастовской и не вернулась. 

22 июля газета «Голос правды» сообщила, что несколько дней назад на окраинах станиц Новомышастовской, Ивановской и Марьянской сотрудники следкома, полиции, поисковые группы и военные вели поиски девочки.

Один из военных в районе станицы Новомышастовской, в камышах на рисовом поле, обнаружил женский скелетированный труп. Следователи устанавливают личность погибшей и не комментируют ситуацию.

Матери Виктории Костенко на поисках не было. Она не подтвердила информацию, что останки принадлежат ее дочери. Женщина ждет результаты экспертизы.

На вопрос почему поиски проводились именно там, в пресс-службе районной полиции ответили, что девочку искали все полгода и отрабатывались различные версии.

Как писали Юга.ру, 13 июля в горах Сочи пропали два 16-летних подростка. Они ушли в однодневный поход и не вернулись. Мальчиков нашли живыми 16 июля.

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