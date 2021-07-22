На Кубани во время поисков девочки, которая полгода назад ушла из дома, нашли женский труп
22 июля стало известно, что во время поисков пропавшей полгода назад девочки в районе станицы Новомышастовской нашли труп
Напомним, 14-летняя Виктория Костенко пропала 24 января 2021 года. Она ушла из дома в станице Новомышастовской и не вернулась.
22 июля газета «Голос правды» сообщила, что несколько дней назад на окраинах станиц Новомышастовской, Ивановской и Марьянской сотрудники следкома, полиции, поисковые группы и военные вели поиски девочки.
Один из военных в районе станицы Новомышастовской, в камышах на рисовом поле, обнаружил женский скелетированный труп. Следователи устанавливают личность погибшей и не комментируют ситуацию.
Матери Виктории Костенко на поисках не было. Она не подтвердила информацию, что останки принадлежат ее дочери. Женщина ждет результаты экспертизы.
На вопрос почему поиски проводились именно там, в пресс-службе районной полиции ответили, что девочку искали все полгода и отрабатывались различные версии.
Как писали Юга.ру, 13 июля в горах Сочи пропали два 16-летних подростка. Они ушли в однодневный поход и не вернулись. Мальчиков нашли живыми 16 июля.