На Кубани во время поисков девочки, которая полгода назад ушла из дома, нашли женский труп

22 июля стало известно, что во время поисков пропавшей полгода назад девочки в районе станицы Новомышастовской нашли труп

Напомним, 14-летняя Виктория Костенко пропала 24 января 2021 года. Она ушла из дома в станице Новомышастовской и не вернулась.

22 июля газета «Голос правды» сообщила, что несколько дней назад на окраинах станиц Новомышастовской, Ивановской и Марьянской сотрудники следкома, полиции, поисковые группы и военные вели поиски девочки.

Один из военных в районе станицы Новомышастовской, в камышах на рисовом поле, обнаружил женский скелетированный труп. Следователи устанавливают личность погибшей и не комментируют ситуацию.