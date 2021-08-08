На Кубани за неделю снизилась заболеваемость COVID-19, а смертность — увеличилась

В Краснодарском крае со 2 по 8 августа зарегистрировали 1 тыс. 825 случаев COVID-19 и 234 смерти. Сравнили эти цифры с предыдущей неделей

Всю рабочую неделю — со 2 по 6 августа — в регионе ежедневно фиксировали чуть больше 260 случаев заболевания коронавирусом. Пик пришелся на понедельник 2 августа. Тогда на Кубани положительные тесты получили 263 человека.

3 августа число инфицированных составило 260 человек, 4-го — на одного заболевшего больше. В четверг и пятницу оперштаб сообщал одинаковое число случаев — по 262.

В выходные заболеваемость на Кубани немного снизилась. Так, в субботу 7-го августа коронавирус подтвердился у 258 человек, а в воскресенье — у 259.