На Кубани за неделю снизилась заболеваемость COVID-19, а смертность — увеличилась
В Краснодарском крае со 2 по 8 августа зарегистрировали 1 тыс. 825 случаев COVID-19 и 234 смерти. Сравнили эти цифры с предыдущей неделей
Всю рабочую неделю — со 2 по 6 августа — в регионе ежедневно фиксировали чуть больше 260 случаев заболевания коронавирусом. Пик пришелся на понедельник 2 августа. Тогда на Кубани положительные тесты получили 263 человека.
3 августа число инфицированных составило 260 человек, 4-го — на одного заболевшего больше. В четверг и пятницу оперштаб сообщал одинаковое число случаев — по 262.
В выходные заболеваемость на Кубани немного снизилась. Так, в субботу 7-го августа коронавирус подтвердился у 258 человек, а в воскресенье — у 259.
Таким образом, всего за неделю со 2 по 8 августа в Краснодарском крае официально подтвердили 1 тыс. 825 случаев COVID-19. Это немного ниже показателей прошлой недели — тогда число инфицированных составило 1 тыс. 833 человека.
Число летальных случаев всю эту неделю варьировалось в пределах 32-35.
Так, смерть 32 пациентов подтвердили в среду 4 августа; 33 человека умерли 3-го, 5-го и 7-го августа; 34 летальных исхода зарегистрировали 2-го и 6-го августа; 35 — в воскресенье 8 августа.
Официально за неделю в регионе скончались 234 пациента с подтвержденным коронавирусом. Это на 20 смертей больше, чем на прошлой недели.
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Всего за время пандемии в Краснодарском крае положительные тесты на коронавирус получили 61 тыс. 139 человек. За весь период наблюдений, по официальным данным, в ковид-госпиталях региона скончались 4 тыс. 467 инфицированных.
В России общее количество заболевших к 8 августа достигло 6 млн 447 тыс. 750. Власти подтвердили смерть 164 тыс. 881 человека.
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