Портал Юга.ру собрал все, что известно о вспышке инфекции в поезде Мурманск — Адлер

Что случилось? 246 детей и 24 сопровождающих ехали из Карелии в составе двух организованных групп в поезде № 225/226 Мурманск — Адлер на отдых в Туапсе. Вечером 6 августа — после ужина в вагоне-ресторана — детям резко стало плохо . «Диарея, рвота, поднялась температура. Ночью им стало еще хуже, под утро начали разводить регидрон», — рассказала корреспонденту ТВ-21 мама одного из детей.

Чем заболели дети? Во время стоянки поезда специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды и пищи. Также был отобран биоматериал от пострадавших. Специалисты установили, что причиной заболевания стал норовирус второго типа — желудочно-кишечная инфекция, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. Всех заболевших госпитализировали, а контактировавших с ними людей разместили в отдельных корпусах. За ними наблюдают медики. «Ведётся эпидемиологическое расследование. Возбуждено административное производство. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой», — сообщили в пресс-службе.

Сколько детей попали в больницы? 7 августа 20 детей доставили в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 15 детей с такими же симптомами осмотрели медики в Краснодаре, после чего они продолжили следование до пункта назначения. Вечером того же дня поезд приехал в Туапсе. При высадке детей осмотрели педиатры и направили в инфекционное отделение еще 36 пассажиров. Остальных доставили в оздоровительный лагерь «Морская волна», рассказали в пресс-службе СКЖД. К утру 8 августа количество госпитализированных детей увеличилось до 87 . Так, в Туапсинской ЦРБ № 1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8. Врачи оценили их состояние как легкой и средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе кубанского минздрава.

В чем причина массового отравления? Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что в вагоне-ресторане нашли продукты с истекшим сроком годности . «При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью », — сказал собеседник агентства. Один из сотрудников вагона отказался сдавать анализы. Его отстранили от работы. Еще трое сотрудников анализы сдали. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.