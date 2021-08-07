Пляжный волейболист из Геленджика получил олимпийское серебро

Золотые медали завоевали спортсмены сборной Норвегии Андерс Мол и Кристиан Серум, обыграв россиян со счетом 2:0 (21:17, 21:18). Бронзу выиграли катарские спортсмены Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан.



Серебро Красильникова и Стояновского стало первой наградой для РФ в пляжном волейболе, в котором на Олимпиадах соревнуются с 1996 года.



Два года назад Красильников и Стояновский выиграли чемпионат мира. В том же турнире в 2017 году Красильников в паре с Никитой Ляминым занял третье место. Ранее Красильников в паре с Константином Семеновым проиграл в матче за третье место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года.