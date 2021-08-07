В Краснодарском крае продлили штрафы за посещение лесов из-за жары

Краснодарский край

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Из-за опасности пожаров на Кубани нельзя ходить в лес до 27 августа

Как сообщали Юга.ру, 15 июля в Краснодарском крае объявили высокую пожароопасность. Поэтому 20 июля оперативный штаб региона запретил посещать леса, въезжать на их территории на транспорте, разводить костры, сжигать мусор.

Запрет действовал до 6 августа. По прогнозам синоптиков экстренная жара на юге РФ сохранится в течение всего августа. Так что запрет на посещения лесов продлили до 27 августа. Ранее Министерство природных ресурсов Краснодарского края приказало краевому комитету по лесу перекрыть шлагбаумами лесные дороги и установить на въездах контрольно-пропускные пункты. Леса у Черноморского побережья патрулируют рейды от лесничеств, казачества, МЧС и полиции. Также используют беспилотные летательные аппараты с видеофиксацией и голосовым оповещением.

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Во время особого противопожарного режима власти ужесточили санкции для нарушителей пожарной безопасности в лесах. Граждан могут оштрафовать на 4-5 тыс. рублей, должностных лиц — на 20-40 тыс. рублей, на юрлиц — на 300-500 тыс. рублей (ч. 3 статьи 8.32 КоАП РФ).

Подробнее о запрете можно узнать по телефону прямой линии лесной охраны — 8(800)100-94-00. По тому же номеру можно сообщить о возможных нарушениях и/или обнаруженных возгораниях.

Лесное хозяйство Министерство природных ресурсов и экологии РФ МЧС Пожароопасность Пожары Полиция

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