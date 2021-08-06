В Краснодаре загорелось поле рядом со свалкой
6 августа в Прикубанском округе Краснодара произошел пожар в поле
О пожаре в соцсетях написали местные жители. Паблик «Типичный Краснодар» написал, что загорелось поле неподалеку от ЖК за поселком Краснодарским. Кадры пожара, снятые с высоты птичьего полета, выложил в своем инстаграме пилот коптера Дмитрий Пешехонов.
В пресс-службе ГУ МЧС России по краю рассказали, что в 12:02 пожарным поступил вызов о том, что в поселке Краснодарском загорелся мусор. Через 10 минут на место прибыли пожарные и установили, что горит сухая трава в поле.
Огонь распространился на площади 700 кв. метров. В 12:28 пожар локализовали пожар, а в 12:42 — полностью потушили. На вызове работали 12 человек и 3 единицы техники.
Впрочем, мусор в Прикубанском округе тоже горел. В телеграм-канале «Туподар» опубликовали видео, снятое неподалеку, — под поселком Индустриальным. На кадрах видно поле, заваленное мусором, а вдалеке черные клубы дыма.
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Как объяснял порталу Юга.ру ведущий специалист МКУ «Управление земельных отношений» Краснодара Владислав Амерханов, самая проблемная зона с нелегальными свалками — между поселками Победитель, Российским, Индустриальным и Краснодарским. Туда предприятия, которые занимаются мусоросортировкой и переработкой, свозят мусор и поджигают.
На этой неделе редакция писала про крупную нелегальную свалку в той зоне. Фотографии и координаты места можно посмотреть здесь. При этом собственник территории заявил, что не знал о ее существовании.