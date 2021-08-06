В Краснодаре загорелось поле рядом со свалкой

О пожаре в соцсетях написали местные жители. Паблик «Типичный Краснодар» написал, что загорелось поле неподалеку от ЖК за поселком Краснодарским. Кадры пожара, снятые с высоты птичьего полета, выложил в своем инстаграме пилот коптера Дмитрий Пешехонов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по краю рассказали, что в 12:02 пожарным поступил вызов о том, что в поселке Краснодарском загорелся мусор. Через 10 минут на место прибыли пожарные и установили, что горит сухая трава в поле.

Огонь распространился на площади 700 кв. метров. В 12:28 пожар локализовали пожар, а в 12:42 — полностью потушили. На вызове работали 12 человек и 3 единицы техники.