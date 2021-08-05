4 августа ставропольский скульптор привез к отделению ГИБДД арт-объект в виде золотого унитаза. Полицейские не оценили подарок и хотели возбудить дело

Ставропольский скульптор и художник Александр Чаплыгин создал арт-объект под названием «Взятка — тюрьма». Скульптура представляет собой золотой унитаз за решеткой. 4 августа он отвез объект в ГИБДД по Ставропольскому краю и хотел, чтобы скульптуру установили на видном месте, а каждый сотрудник помнил, что незаконное обогащение ведет к тюрьме.

Напомним, в июле в Ставропольском крае задержали главу управления ГИБДД Алексея Сафонова и его подчиненных. СК возбудил уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере группой лиц. Также в интернет попали фотографии дома Сафонова с лепниной, витражами в окнах и золотым унитазом.

По словам скульптора, один из полицейских воспринял арт-объект как оскорбление. Чаплыгина доставили в отдел, где угрожали возбуждением уголовного дела по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Саму скульптуру изъяли как орудие преступления.

Интернет-портал News Tracker со ссылкой на пресс-службу полиции Ставрополя сообщил, что художника отпустили.

«Указанный гражданин был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, после чего был опрошен и отпущен», — сказали в пресс-службе.

5 августа Юга.ру связались с Александром Чаплыгином. Он рассказал, что после задержания его опрашивали в течение трех часов, перед тем как отпустить.

«Пытаются нашкрябать на хулиганство и оскорбление властей. Идет проверка и оценка моих действий», — сообщил скульптор.