Шестилетней Наде с ДЦП собирают деньги на лечение, чтобы она смогла ходить и говорить
2 августа Благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для Нади Красноперец из станицы Гостагаевская, которой нужна реабилитация ДЦП
Мама Нади рассказала, что в три месяца у дочки начались судорожные приступы. Они были слабыми и невролог не нашел явных отклонений. Когда судороги участились, врачи подобрали лекарство, с которыми приступы ушли. Но за это время произошел сильный откат в развитии девочки — в полгода она была как новорожденный ребенок. Вскоре после этого врачи диагностировали у Нади ДЦП.
Приступы ушли только в 2,5 года и тогда семья занялась лечением девочки. Но массажи, лечебная физкультура и физиотерапия не дали результатов.
Мама Нади нашла реабилитационный центр в Таганроге, где помогают детям с похожими проблемами. Лечение там оказалось эффективным: девочка стала интересоваться окружающим миром, реагировать на речь, смеяться и держать равновесие, стоя на четвереньках.
Цель будущей реабилитации — научить Надю произносить звуки и слоги. Также ей нужно укрепить мышцы спины, рук, ног, научить самостоятельно сидеть и ползать на четвереньках, чтобы девочка могла сама передвигаться. Всего для лечения требуется 132 тыс. 720 рублей.
Как помочь Наде?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Надя Красноперец);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатить в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Обо всех способах оказать помощь Наде и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.