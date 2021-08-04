Шестилетней Наде с ДЦП собирают деньги на лечение, чтобы она смогла ходить и говорить

Мама Нади рассказала, что в три месяца у дочки начались судорожные приступы. Они были слабыми и невролог не нашел явных отклонений. Когда судороги участились, врачи подобрали лекарство, с которыми приступы ушли. Но за это время произошел сильный откат в развитии девочки — в полгода она была как новорожденный ребенок. Вскоре после этого врачи диагностировали у Нади ДЦП.

Приступы ушли только в 2,5 года и тогда семья занялась лечением девочки. Но массажи, лечебная физкультура и физиотерапия не дали результатов.

Мама Нади нашла реабилитационный центр в Таганроге, где помогают детям с похожими проблемами. Лечение там оказалось эффективным: девочка стала интересоваться окружающим миром, реагировать на речь, смеяться и держать равновесие, стоя на четвереньках.