В Белореченске нашли останки носорога, который жил 2,5 млн лет назад

В Белореченске на берегу реки Белой нашли останки древнего носорога. Находку увезли в Краснодар для исследования

Останки нашли в окрестностях Белореченска на правом берегу в пойме реки Белой. До приезда специалистов находкой успели заняться местные «копатели-любители», поэтому удалось найти малую часть: фрагментированные костные останки черепа, в том числе верхней челюсти с зубами.

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Для исследования находки приехали сотрудники Краснодарского государственного музея имени Фелицына: заведующий отделом природы Андрей Чушкин и старший научный сотрудник отдела природы Оксана Крицкая.

По оценке Чушкина кости принадлежат древнему млекопитающему рода носорогов эласмотерию кавказскому (Elasmotherium caucasicum). Предположительный возраст останков — примерно 2,5 млн лет, а млекопитающее обитало в плейстоценовом периоде неогена. В этот период Землю населяли разнообразные животные, на которых охотились предки человека.

Специалисты обследовали участок берега реки Белой и предположили, что здесь можно найти и другие останки животных неогенового периода.