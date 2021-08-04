В Белореченске нашли останки носорога, который жил 2,5 млн лет назад

Краснодарский край

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В Белореченске на берегу реки Белой нашли останки древнего носорога. Находку увезли в Краснодар для исследования

Останки нашли в окрестностях Белореченска на правом берегу в пойме реки Белой. До приезда специалистов находкой успели заняться местные «копатели-любители», поэтому удалось найти малую часть: фрагментированные костные останки черепа, в том числе верхней челюсти с зубами.

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Для исследования находки приехали сотрудники Краснодарского государственного музея имени Фелицына: заведующий отделом природы Андрей Чушкин и старший научный сотрудник отдела природы Оксана Крицкая.

По оценке Чушкина кости принадлежат древнему млекопитающему рода носорогов эласмотерию кавказскому (Elasmotherium caucasicum). Предположительный возраст останков — примерно 2,5 млн лет, а млекопитающее обитало в плейстоценовом периоде неогена. В этот период Землю населяли разнообразные животные, на которых охотились предки человека. 

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Специалисты обследовали участок берега реки Белой и предположили, что здесь можно найти и другие останки животных неогенового периода. 

Фрагменты костей носорога обработали специальным раствором и увезли в Краснодар для исследования, сообщили в пресс-службе Белореченского музея. 

Археология Белореченский район Наука

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