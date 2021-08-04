В Новороссийске хотят сделать из кладбища парк за 60 млн рублей

Мэр Новороссийска вынес на обсуждение вопрос перевода кладбища «Солнечного» в кладбище-парк в своем инстаграме. Стоимость реализации проекта составит около 60 млн рублей.

«Кладбища-парки есть во многих городах мира. Большинство из них закрыты для захоронений, но это необязательное условие. Туристов привлекает атмосфера таких мест, связь с прошлым», — написал Дяченко.

Обустройство кладбища-парка подразумевает ремонт старых и укладку новых дорожек, комплексное озеленение, обустройство мест отдыха садовыми диванами, установку световых опор, камер видеонаблюдения и проведение бесплатного Wi-Fi. Также там хотят установить туалет, заменить ограждение и ворота.

Мэр города написал, что решение реконструировать кладбище в парк остается за горожанами, так как проект очень дорогостоящий. Проголосовать можно с 4 по 18 августа на платформе «Активный гражданин».

Этот пост в инстаграме мэра набрал рекордное количество комментариев. На момент выпуска новости их более 600. Новороссийцы пишут, что кладбище неподходящее место для прогулок, и предлагают потратить эту сумму на ремонт других учреждений.