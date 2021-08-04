В ДТП с грузовиком в районе Каневской пострадали пять человек

Утром 3 августа на трассе М-4 «Дон» в аварии с большегрузом получили травмы пять человек

ДТП произошло 3 августа около 8:00 в районе 1263 километра трассы М-4 «Дон» в Кореновском районе.

По предварительным данным, 29-летний водитель КАМАЗа не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с легковушкой Honda, которой управлял 45-летний мужчина. От удара Honda столкнулась с Nissan под управлением 50-летней женщины и иномарку вынесло на автомобиль Reno с 27-летним водителем.

В пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю сообщили, что водители легковых автомобилей и двое пассажирок Reno получили травмы. На месте аварии работали два экипажа ДПС и четверо сотрудников ГИБДД.