Главой СК по Краснодарскому краю официально стал Андрей Маслов

Напомним, в августе 2020 года президент Владимир Путин отправил в отставку четырёх глав управлений СК РФ, в том числе — главу кубанского следкома Вадима Бугаенко.

В январе 2021 года исполняющим обязанности руководителя стал Андрей Маслов. 30 июля президент подписал указ о его назначении на должность главы ведомства, сообщили 3 августа в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Кто такой Андрей Маслов?

Андрей Маслов родился в 1979 году. В 2003 году он окончил юридический факультет КубГУ. Получил степень кандидата юридических наук и титул заслуженного юриста Кубани.

Маслов начал свою карьеру с должности следователя прокуратуры Новопокровского района.

Среди его самых громких расследований — дело о гибели 63 человек из-за пожара в Камышеватском доме-интернате для престарелых в 2007 году; гибель детей в Ейском лимане Азовского моря; уголовные дела, совершенные членами банды «Цапков»; дело о наводнении в Крымске в 2012 году.