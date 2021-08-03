Главой СК по Краснодарскому краю официально стал Андрей Маслов

Краснодарский край

Распечатать

30 июля президент России назначил руководителем кубанского следкома генерал-майора юстиции Андрея Маслова

Напомним, в августе 2020 года президент Владимир Путин отправил в отставку четырёх глав управлений СК РФ, в том числе — главу кубанского следкома Вадима Бугаенко. 

В январе 2021 года исполняющим обязанности руководителя стал Андрей Маслов. 30 июля президент подписал указ о его назначении на должность главы ведомства, сообщили 3 августа в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Кто такой Андрей Маслов?

Андрей Маслов родился в 1979 году. В 2003 году он окончил юридический факультет КубГУ. Получил степень кандидата юридических наук и титул заслуженного юриста Кубани.

Маслов начал свою карьеру с должности следователя прокуратуры Новопокровского района. 

Среди его самых громких расследований — дело о гибели 63 человек из-за пожара в Камышеватском доме-интернате для престарелых в 2007 году; гибель детей в Ейском лимане Азовского моря; уголовные дела, совершенные членами банды «Цапков»; дело о наводнении в Крымске в 2012 году. 

Кадровые перестановки Президент России Следственный комитет

Новости

Что делать, если потерялся ребенок? Инструкция для родителей
Брат Кадырова занял пост министра спорта Чечни вместо его племянника
В Ростовской области вернули и ужесточили коронавирусные ограничения. Справки понадобятся даже в кафе
Главой СК по Краснодарскому краю официально стал Андрей Маслов
Жители СНТ «Дубки» предупредили власти Краснодара о возможной вырубке лесопарка
В Апшеронском районе ребенок закрылся в пристройке и погиб в пожаре

Лента новостей

«Мы все подавлены психологически и почти не осознаем этого»
30 июля, 13:19
«Мы все подавлены психологически и почти не осознаем этого»
Интервью с Юрием Сапрыкиным
Да кто такой этот ваш Альфа‑Счет?!
Сегодня, 09:00 Партнерский
Да кто такой этот ваш Альфа‑Счет?!
Объясняем в 6 карточках
«У нас всё еще сырая команда»
Вчера, 13:31
«У нас всё еще сырая команда»
Спортивный журналист Артур Каратай анализирует причины неожиданного домашнего поражения ФК «Краснодар»

Реклама на портале