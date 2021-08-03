За ФК «Краснодар» будет играть Гжегож Крыховяк

Краснодарский край

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Польский футболист Гжегож Крыховяк 2 августа подписал контракт с ФК «Краснодар» на три года

В пресс-службе ФК «Краснодар» 2 августа сообщили о переходе польского полузащитника Гжегожа Крыховяка из «Локомотива» в команду «быков». 31-летний футболист подписал контракт с клубом до конца июня 2024 года. 

«New bull in the town», — прокомментировал Крыховяк своей переход в краснодарский клуб в инстаграме.

Кто такой Гжегож Крыховяк?

Польский футболист родился 29 января 1990 года в Грыфице. Юношескую карьеру начинал в любительских польских клубах, затем перебрался в команду «Арка» (Гдыня). В 16-летнем возрасте был замечен скаутами «Бордо» и отправился во Францию, где впоследствии и начал карьеру профессионального футболиста.

С 2009 по 2011 годы на правах аренды выступал за французский «Реймс», помог ему подняться из третьей лиги в Лигу 1. Позже продолжил выступления за этот клуб, оформив с ним полноценный контракт. В 2014 году был куплен «Севильей», где стал одним из ведущих опорников команды и дважды подряд выигрывал Лигу Европы.

В 2016 году был оформлен трансфер Крыховяка в ПСЖ. 13 сентября 2016-го он дебютировал за парижский клуб в Лиге чемпионов матчем против лондонского «Арсенала». Тем не менее, стабильным игроком основы в новом клубе Гжегож не стал (19 матчей за год) и провел сезон 2017/18 на правах аренды в английском «Вест Бромвиче», а в 2018-м был арендован московским «Локомотивом». В столичном клубе он провел более 100 матчей, забил 23 гола, отдал 15 результативных передач и дважды выигрывал Кубок России.

Сергей Галицкий ФК «Краснодар» Футбол

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За ФК «Краснодар» будет играть Гжегож Крыховяк
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