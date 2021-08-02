В Сочи водитель иномарки врезался в две машины

1 августа под Сочи водитель BMW превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями по очереди

2 августа в телеграм-канале «Кубань 24» появилась информация об аварии в Сочи, где водитель BMW врезался в две машины. По данным паблика, ДТП произошло 1 августа в 16:30 в районе поселка Магри. В результате аварии пострадали 4 ребенка.

Порталу Юга.ру в пресс-службе ГИБДД по Сочи рассказали, что водитель BMW превысил скорость на повороте и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с Subaru, но после этого продолжил движение и далее врезался в «Ладу Гранта». От столкновения BWM и «Лада» съехали в кювет.

Водитель иномарки не пострадал. В Subaru находились трое детей, еще один — в «Ладе». Дети получили незначительные травмы, им оказали медицинскую помощь. Госпитализация детям не потребовалась.

В отношении водителя BMW будет проведена проверка, по результатам которой определят наказание, сообщили в пресс-службе.

Напомним, в начале июля в аварии под Джубгой пострадали 6 человек и погиб ребенок.