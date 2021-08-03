Приморско-Ахтарская судоверфь спустила на воду научно-исследовательский борт «Черноморец»

Краснодарский край

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Впервые за десять лет Приморско-Ахтарская судоверфь построила катамаран с нуля

Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко рассказал, что заказчик выбрал местную судоверфь среди семи подобных предприятий. Причиной выбора стало то, что с местным исполнителем было проще дорабатывать проект судна. Во время строительства катамарана специалисты совершенствовали его конструкцию. Опираясь на опыт исследовательской работы, они проработали эргономику, автономность и удобство судна для поисковых задач. Скоро сотрудники верфи испытают ходовую часть и навигацию «Черноморца». Только после этого борт начнут использовать по прямому назначению — поиску в акватории Черного и Азовского морей техники, затонувшей во времена Великой Отечественной войны. Материалы исследований планируют использовать для документальных фильмов по истории ВОВ.

Оккупация Краснодара:

«Выполняя поручения губернатора Вениамина Кондратьева, мы прилагаем много усилий по возрождению промышленного потенциала района и края. Сегодняшнее событие — уверенный шаг в этом направлении», — сказал Бондаренко.

Также он отметил, что впереди у муниципалитета много планов по стимуляции возрождения местной промышленности, развитию малого и среднего бизнеса и созданию новых рабочих мест. Для этого власти района регулярно проводят встречи с потенциальными партнерами и инвесторами и ищут новые точки роста.

Азовское море Великая Отечественная война Порты Приморско-Ахтарский район Промышленность Черное море

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