Впервые за десять лет Приморско-Ахтарская судоверфь построила катамаран с нуля

Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко рассказал, что заказчик выбрал местную судоверфь среди семи подобных предприятий. Причиной выбора стало то, что с местным исполнителем было проще дорабатывать проект судна. Во время строительства катамарана специалисты совершенствовали его конструкцию. Опираясь на опыт исследовательской работы, они проработали эргономику, автономность и удобство судна для поисковых задач. Скоро сотрудники верфи испытают ходовую часть и навигацию «Черноморца». Только после этого борт начнут использовать по прямому назначению — поиску в акватории Черного и Азовского морей техники, затонувшей во времена Великой Отечественной войны. Материалы исследований планируют использовать для документальных фильмов по истории ВОВ.

Оккупация Краснодара: Правда и мифы о черных страницах истории города