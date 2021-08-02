В «Атамани» сварили рекордную порцию кубанского борща. Блюдом накормили местных казаков

Краснодарский край

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1 августа кубанский повар сварил 1101 литр борща и попал в Книгу рекордов России

Напомним, изначально повар Владимир Землянов на неделе кубанской кухни в «Атамани» планировал сварить 700 литров борща по старинному рецепту.

В итоге борща вышло на 400 литров больше, чем планировали. Благодаря такому результату повар попал в Книгу рекордов России. Землянов отметил, что в будущем, возможно, решится побить собственный рекорд.

«Мы приготовили борщ исключительно из кубанских продуктов. Большую часть из них купили на рынке», — рассказал повар.

Для приготовления блюда понадобилось более 100 кг картофеля и 100 кг мяса. Борщом-рекордсменом накормили казаков районного казачьего общества, сообщили в пресс-службе администрации края.

Кулинария рекорды Тамань

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