На Кубани сварят 700 литров борща

В «Атамани» 1 августа сварят самый большой борщ в России

В выставочном комплексе «Атамань» проходит неделя кубанской кухни, где гостям раскрывают гастрономические традиции региона. 1 августа там сварят самый большой борщ в России.

Варить 700 литров блюда будет шеф-повар Владимир Землянов строго по старинному рецепту. Борщ приготовят в кастрюле объемом 1080 литров. Для этого закупили 50 килограмм лука, 70 килограмм картофеля, 100 килограмм мяса, 120 килограмм моркови, 80 килограмм капусты и 115 килограмм свеклы.

Борщ доставят на пробу казакам районного казачьего общества. С этим блюдом шеф-повар намерен попасть в Книгу рекордов страны, сообщили в пресс-службе администрации края.