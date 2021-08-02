На Кубани обещают жару до 40 °С

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды на 2 августа

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре утром 2 августа 32 ℃. Днем столбики термометров поднимутся до 37 ℃. Кроме того, индекс ультрафиолета достигнет 8.

УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.

По данным Краснодарского гидрометцентра, на Кубани ожидается переменная облачность, днем и вечером в южной половине края кратковременные дожди. Ветер 3-8 м/с, в некоторых районах порывы будут достигать 14 м/с. Днем воздух прогреется до 35‑40 ℃.

На Черноморском побережье переменная облачность и без осадков. Ветер 6-11 м/с, на участке Анапа — Геленджик порывы до 12 м/с. Столбики термометров днем поднимутся до 33 ℃. На Азовском побережье и в юго-восточных предгорных районах 32‑37 ℃.

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