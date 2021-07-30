В Краснодаре на три дня закроют для автомобилистов улицу Ленина
30 июля администрация Краснодара сообщила об ограничении движения по улице Ленина из-за аварийных работ на сетях канализации
В Краснодаре участок на улице Ленина от улицы Коммунаров до улицы Красноармейской будет ограничено движение для транспорта. С 30 июля по 2 августа ООО «Водоканал» будет проводить там аварийные работы на сетях хозяйственно-бытовой канализации.
Также на время работ изменен маршрут автобуса № 65. Автобусы будут идти от улицы Суворова, по улице Мира, улице Октябрьской, улице Ленина, улице Кубанской Набережной и далее по стандартному маршруту. В обратном направлении маршрут автобусов не изменится.
Напомним, в Краснодаре с 9 по 23 августа ограничат движение по улице Соколова из-за строительства ливневой канализации. С 9 августа по 23 сентября водители не смогут проехать по улице Краевой и до 25 августа закрыта для движения КИМ.