«Курорт Красная Поляна» подготовил акции и скидки для отдыхающих
Партнерский Краснодарский край
В августе и сентябре гостей «Курорта Красная Поляна» ждут спецпредложения
С 1 августа до 30 сентября во всех отелях и апартаментах курорта будет действовать акция «Дети до 12 лет живут бесплатно». Другое спецпредложение августа — «3=4 или 4 ночь в подарок» — может суммироваться с первым.
Пакет «Зарядись энергией гор» включает проживание, бесплатные развлечения и активности со скидкой 50%, ежедневный бесплатный трансфер на пляж курорта на Черном море.
Чтобы заранее спланировать отдых в горах, гости могут обратиться к программе «100К». В ней собраны самые популярные развлечения курорта для всей семьи:
- парки развлечений с зиплайном, горными качелями, подвесным мостом;
- более 50 км экотроп для прогулок и походов с гидами или без;
- площадки с панорамными видами на горы;
- спортивные площадки;
- горнолыжные спуски;
- спа-комплексы, бани, купель, бассейны, аквапарк;
- водопады и озера;
- 20 мировых кухонь, авторские и локальные блюда;
- вечеринки;
- «Казино Сочи»;
- шопинг.
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