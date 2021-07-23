«Курорт Красная Поляна» подготовил акции и скидки для отдыхающих

Партнерский Краснодарский край

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В августе и сентябре гостей «Курорта Красная Поляна» ждут спецпредложения

С 1 августа до 30 сентября во всех отелях и апартаментах курорта будет действовать акция «Дети до 12 лет живут бесплатно». Другое спецпредложение августа — «3=4 или 4 ночь в подарок» — может суммироваться с первым.

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Пакет «Зарядись энергией гор» включает проживание, бесплатные развлечения и активности со скидкой 50%, ежедневный бесплатный трансфер на пляж курорта на Черном море. 

Чтобы заранее спланировать отдых в горах, гости могут обратиться к программе «100К». В ней собраны самые популярные развлечения курорта для всей семьи: 

  • парки развлечений с зиплайном, горными качелями, подвесным мостом; 
  • более 50 км экотроп для прогулок и походов с гидами или без; 
  • площадки с панорамными видами на горы; 
  • спортивные площадки; 
  • горнолыжные спуски; 
  • спа-комплексы, бани, купель, бассейны, аквапарк; 
  • водопады и озера; 
  • 20 мировых кухонь, авторские и локальные блюда; 
  • вечеринки; 
  • «Казино Сочи»; 
  • шопинг. 
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