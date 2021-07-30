В Сочи поставить прививку от коронавируса можно в гостинице

Краснодарский край

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С 29 июля в Сочи начал работать прививочный пункт в гостинице «Жемчужина»

Напомним, с 1 августа санаторно-курортные учреждения Кубани будут принимать только вакцинированных туристов. Также отдыхающие могут заселиться с отрицательным ПЦР-тестом при условии, что сделают прививку в первые три дня отдыха.

В пресс-службе краевой администрации 29 июля сообщили, что в Сочи на базе гостиницы «Жемчужина» заработал прививочный пункт. Вакцинацию там проводят сотрудники сочинской поликлиники № 1.

Пройти вакцинацию там могут туристы и местные жители в будние дни с 10:00 до 16:00 без предварительной записи. Всего в Сочи работает 31 прививочный пункт, из которых 13 — мобильные.

В Краснодарском крае сделать прививку от коронавируса можно в 332 медицинских организациях. Адреса и график работы доступны на сайте регионального минздрава.

Вакцинация Коронавирус отдых Черное море

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