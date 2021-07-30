На Кубань снова пришла сильная жара

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды на 30-31 июля и 1 августа

В Краснодаре днем 30 июля сервис «Яндекс.Погода» обещает до 35 ℃. Вечером температура упадет до 30 ℃, а ночью столбик термометра опустится еще ниже и покажет 21-24 ℃.

На выходных в Краснодаре сохранится жаркая погода. Будет до 35 ℃ днем и 21-25 ℃ ночью. Кроме того, в городе будет высокий индекс ультрафиолета — 8. Напомним, при УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.

Синоптики краснодарского гидрометцентра прогнозируют в крае сегодня переменную облачность. Днем и вечером в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и гроза. Порывы ветра местами будут достигать 12 м/с.  Температура воздуха днем 30-35 ℃, в юго-восточных предгорных районах до 31 ℃.

На Черноморском побережье переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, на участке Анапа — Геленджик местами порывы 12-17 м/с. Днем воздух прогреется до 32 ℃.

На выходных в крае днем и вечером 31 июля местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Будет дуть ветер северной части 4-9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем 31 июля и 1 августа местами поднимется до 35℃, местами до 38 ℃. Ночью столбики термометров упадут до 20-25 ℃.

На Черноморском побережье будет переменная облачность без осадков. На выходных там ожидается ветер до 6-11 м/с и до 32 ℃. На участке Анапа-Геленджик порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. 

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