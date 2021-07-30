На Кубань снова пришла сильная жара

Синоптики представили прогноз погоды на 30-31 июля и 1 августа

В Краснодаре днем 30 июля сервис «Яндекс.Погода» обещает до 35 ℃. Вечером температура упадет до 30 ℃, а ночью столбик термометра опустится еще ниже и покажет 21-24 ℃. На выходных в Краснодаре сохранится жаркая погода. Будет до 35 ℃ днем и 21-25 ℃ ночью. Кроме того, в городе будет высокий индекс ультрафиолета — 8. Напомним, при УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.

Синоптики краснодарского гидрометцентра прогнозируют в крае сегодня переменную облачность. Днем и вечером в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и гроза. Порывы ветра местами будут достигать 12 м/с. Температура воздуха днем 30-35 ℃, в юго-восточных предгорных районах до 31 ℃. На Черноморском побережье переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, на участке Анапа — Геленджик местами порывы 12-17 м/с. Днем воздух прогреется до 32 ℃.