Вице-премьер Марат Хуснуллин провел совещание по социально-экономическому развитию Юга России

29 июля глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании сообщил вице-премьеру о темпах развития региона

29 июля Марат Хуснуллин совместно с полпредом Президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым провел заседание по вопросам развития субъектов Юга страны. В заседании приняли участие руководители южных регионов, а Адыгею представлял Мурат Кумпилов.

Устинов озвучил данные по ситуации в Южном Федеральном округе: по его информации показатели социально-экономического развития округа улучшились в сравнении с прошлым годом. Снизилась безработица, ожидается хороший урожай зерновых и наблюдается позитивная динамика в строительстве жилья. Однако, остается ряд проблем, которые необходимо решить. В ходе совещания обсудили и социально-экономическую обстановку в Адыгее. Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов дал высокую оценку реализации индивидуальной программы в республике.

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«По всем пунктам индивидуальной программы развития идёт активная работа, мы отмечаем высокий организационный и исполнительный уровень главы субъекта и его команды», — сказал Хатуов. По проекту «Жильё и городская среда» в Адыгее введено 221,1 тыс. кв. метров жилья из запланированных 257 тыс. К концу года власти планируют достичь 300 тыс. кв. метров. Также по программе переселения из аварийного жилья собираются досрочно расселить 343 человека из 6,4 тыс. кв. метров аварийных зданий. Нацпроект «Безопасные качественные дороги» в республике реализуется с опережением графика. Ремонт дорог на 2021 год уже осуществлен досрочно, поэтому идут работы над объектами за 2022 год. Планируется отремонтировать 56 км дорожного полотна на 47 объектах. Также намечено строительство транспортной развязки Энем — Новобжегокай.

После видеоконференции с вице-премьером Кумпилов провёл рабочее совещание с членами кабинета министров Адыгеи, где обсудили решение поставленных задач.