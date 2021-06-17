Банк Уралсиб обновил пакеты услуг для бизнеса

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Банк Уралсиб предложил предпринимателям новые финансовые продукты и возможность комбинировать их

В новую линейку входят пакеты «Старт», «Пора расти», «Оптимальный», «На высоте», «ВЭД». В них включены все банковские сервисы, необходимые предпринимателю. Каждый клиент может найти в линейке продукт для задач и потребностей своего бизнеса на любом этапе развития. Кроме того, клиенты могут комбинировать пакеты из новой линейки с опцией «Платежи ПЛЮС».

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Подключить продукты могут как действующие, так и новые клиенты банка. Для этого достаточно оформить заявку на сайте или обратиться в отделения, работающие с юрлицами и ИП. При подключении предприниматель может отсрочить платеж или получить скидку за авансовую оплату от 5 до 15%. Новым клиентам банк предлагает бонус — бизнес-карту с кешбэком до 7%.

Узнать подробности о продуктах и услугах для малого бизнеса можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Входит в топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года (Эксперт РА). Здесь предприниматели получают полный комплекс услуг: кредитные продукты, РКО, гарантии, удобные финансовые и нефинансовые цифровые сервисы, бесплатное обучение в «Университете бизнеса Уралсиб» и помощь при выборе программы господдержки.

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