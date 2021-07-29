В Ростове суд не стал отправлять в тюрьму мужчину, который сжег свою гражданскую жену

Суд Ростова обязал мужчину выплатить 900 тыс. рублей компенсации за поджог женщины и не стал отправлять его в тюрьму

Как писали «Такие дела», Александр Петренко и Наталья Ксензова жили в гражданском браке. Он выпивал, часто поднимал руку на женщину и оскорблял ее. 22 января 2020 года, за день до дня рождения женщины, во время ссоры Петренко поджег ее.

Как рассказывала старшая дочь погибшей Елена, в этот день, когда она ехала домой с тренировки, младший брат отправлял ей голосовые сообщения с просьбами быстрее приехать домой, потому что дома начался скандал. Петренко приревновал свою сожительницу, которая за день до случившегося поехала с двумя детьми к друзьям с ночевкой.

Сначала ссора была в телефонном режиме, затем он пришел, придерживая что-то во внутреннем кармане куртки. Елена пригрозила полицией, Петренко успокоился, и она ушла в свою комнату. Затем раздался грохот, и младший брат девушки закричал, что мама горит.