В Ростове суд не стал отправлять в тюрьму мужчину, который сжег свою гражданскую жену
Суд Ростова обязал мужчину выплатить 900 тыс. рублей компенсации за поджог женщины и не стал отправлять его в тюрьму
Как писали «Такие дела», Александр Петренко и Наталья Ксензова жили в гражданском браке. Он выпивал, часто поднимал руку на женщину и оскорблял ее. 22 января 2020 года, за день до дня рождения женщины, во время ссоры Петренко поджег ее.
Как рассказывала старшая дочь погибшей Елена, в этот день, когда она ехала домой с тренировки, младший брат отправлял ей голосовые сообщения с просьбами быстрее приехать домой, потому что дома начался скандал. Петренко приревновал свою сожительницу, которая за день до случившегося поехала с двумя детьми к друзьям с ночевкой.
Сначала ссора была в телефонном режиме, затем он пришел, придерживая что-то во внутреннем кармане куртки. Елена пригрозила полицией, Петренко успокоился, и она ушла в свою комнату. Затем раздался грохот, и младший брат девушки закричал, что мама горит.
Мальчик говорил, что видел, как Петренко влетел на лоджию, вылил Ксензовой на голову какую-то жидкость, поднес зажигалку со словами «Нравится тебе?», после чего женщина вспыхнула.
Позже женщина умерла в больнице. На момент смерти у нее осталось трое детей — старшая 21-летняя дочь Елена, восьмилетний Илья и полуторогодовалая Полина.
Адвокат Консорциума женских неправительственных объединений вместе с родственниками пытались добиться возбуждения уголовного дела по ст. 115 УК РФ (Убийство) или ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Но Следком возбудил дело по ст. 109 УК РФ (Убийство по неосторожности).
28 июля стало известно, что Первомайский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Александра Петренко к году ограничения свободы. Также ему придется выплатить компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей матери погибшей и 300 тыс. рублей старшей дочери.
Адвокат рассказала «Таким делам», что следствие велось халатно, а сам Петренко на очных ставках вел себя развязно и самоуверенно. Также она отметила, что на решение суда подана апелляция.