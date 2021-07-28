В Сочи установили табличку с услугой «спасение на воде» за 800 рублей. Ее уже сняли, а сотрудника уволили

Краснодарский край

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Турист в Сочи обнаружил платную услугу спасения утопающих. Объяснять ситуацию пришлось руководству пляжа и администрации курорта

Вечером 26 июля в телеграме «Типичный Краснодар» и местных пабликах Сочи появилось видео с закрытого VIP-пляжа Сочи. На кадрах показан прейскурант с услугами: посещение пляжа с беседкой и 2 шезлонгами обойдется в 7 тыс. рублей. Также среди услуг указано спасение на воде за 800 рублей. Зато спасательный жилет туристам там обещают выдать бесплатно.

На следующий день руководство серф-станции Voda, которая арендует пляж, в своем инстаграме сообщило, что помощь тонущим в воде людям оказывается бесплатно, а у станции никогда не было платной услуги спасения. 

«Люди, вследствие проявления непрофессионализма которых возникла вся эта путаница, уволены», — добавило руководство. 

Ситуацию также прокомментировали в администрации Сочи. В пресс-службе курорта сообщили РИА «Новости», что информация о платном спасении — ошибка сотрудника серф-станции. Его уволили. 

Также в пресс-службе уточнили, что провели разъяснительную беседу с арендатором пляжа о недопустимости ограничения свободного доступа к морю.

Тем же днем Russia Today опубликовали запись разговора с представителем пляжа. Мужчина не мог ответить, почему в прейскуранте есть такая услуга, если спасение бесплатное. 

«Ну вот так написали. Ничего вы не оплачиваете заранее. Если что-то случается, всех спасаем», — сказал представитель серф-станции Voda. 

Сейчас из прейскуранта с услугами пляжа убрали строку про платное спасение.

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В Сочи установили табличку с услугой «спасение на воде» за 800 рублей. Ее уже сняли, а сотрудника уволили
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