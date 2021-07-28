На Кубани с августа штраф за неоплату парковки вырастет в 3 раза

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с августа увеличат штраф за неоплату парковки с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей

Юга.ру писали, что в середине июля в Краснодарском крае увеличили в 3 раза штраф за неоплату парковки. Тогда в мэрии Сочи заявили, что автомобилисты хаотично паркуют машины и игнорируют запрещающие знаки, поэтому штрафа в 1 тыс. рублей недостаточно для наведения порядка. 

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27 июля в инстаграме Департамента транспорта Краснодара напомнили жителям об увеличении штрафа. С 3 августа сумма штрафа за неоплату парковки составит 3 тыс. рублей.

Изменение в ст. 3.10 Закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях», увеличивающее размер штрафа, действует на территории всего края. 

Напомним, в феврале власти Краснодара обещали ввести систему фотофиксации нарушений правил стоянки, за которые автомобилистов будут штрафовать.

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