На Кубани с августа штраф за неоплату парковки вырастет в 3 раза

В Краснодарском крае с августа увеличат штраф за неоплату парковки с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей

Юга.ру писали, что в середине июля в Краснодарском крае увеличили в 3 раза штраф за неоплату парковки. Тогда в мэрии Сочи заявили, что автомобилисты хаотично паркуют машины и игнорируют запрещающие знаки, поэтому штрафа в 1 тыс. рублей недостаточно для наведения порядка.

27 июля в инстаграме Департамента транспорта Краснодара напомнили жителям об увеличении штрафа. С 3 августа сумма штрафа за неоплату парковки составит 3 тыс. рублей . Изменение в ст. 3.10 Закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях», увеличивающее размер штрафа, действует на территории всего края.