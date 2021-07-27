В Сочи конфликт закончился стрельбой

27 июля в Адлерском районе Сочи неизвестные открыли стрельбу по мужчине. Пострадавшего доставили в больницу

27 июля в 13:00 в дежурную часть полиции Сочи поступил вызов. Мужчина, проживающий по улице Тимашевской Адлерского района Сочи рассказал, что слышал стрельбу, а после увидел молодого человека с окровавленной ногой.

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На вызов были направлены наряды дорожно-патрульной службы и экипаж патрульно-постовой службы. Полицейские изъяли с места 2 гильзы от травматического оружия. Пострадавший оказался 26-летним жителем Туапсинского района. Со слов мужчины, у него произошел конфликт с неизвестными. Сейчас он находится в больнице с ранениями от травматического оружия.