В Сочи конфликт закончился стрельбой

Краснодарский край

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27 июля в Адлерском районе Сочи неизвестные открыли стрельбу по мужчине. Пострадавшего доставили в больницу

27 июля в 13:00 в дежурную часть полиции Сочи поступил вызов. Мужчина, проживающий по улице Тимашевской Адлерского района Сочи рассказал, что слышал стрельбу, а после увидел молодого человека с окровавленной ногой.

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На вызов были направлены наряды дорожно-патрульной службы и экипаж патрульно-постовой службы. Полицейские изъяли с места 2 гильзы от травматического оружия.

Пострадавший оказался 26-летним жителем Туапсинского района. Со слов мужчины, у него произошел конфликт с неизвестными. Сейчас он находится в больнице с ранениями от травматического оружия.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью найти преступников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили

Напомним, ранее в Ставрополе расстреляли замначальника угрозыска одного из отделов полиции. Одного из убийц задержали, второй находится в розыске. 

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