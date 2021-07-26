В Краснодаре роженицы пожаловались, что им приходится ходить в туалет в ведро

Пациентки ковидного отделения роддома № 1 Краснодара пожаловались в соцсетях на антисанитарию в больнице. В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» появилось видео из одной из палат. На его кадрах видно несколько ведер за ширмой, в них, по словам автора, беременным приходится ходить в туалет.

Пациентка отделения написала в телеграме, что в больницу ее привезли 22 июля на скорой помощи с подозрением на коронавирус. У женщины взяли тест и положили ее в палату к другим пациенткам, у которых еще тоже не известен диагноз.

«У одной пневмония, она под капельницей стонет, а у другой положительный тест. Из палаты выходить нельзя. Душа нет, туалета нет, ходить в туалет нужно именно в ведерко прямо в палате. Постельное белье всё в дырах, антисанитария, из матрасов торчат пружины и ужасное отношение персонала», — написала женщина.