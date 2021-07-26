В Краснодаре без воды остались 8 тыс. человек

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 25 июля из-за аварии отключили воду в микрорайоне Гидростроителей

Из-за прорыва магистральной трубы вечером 25 июля в Краснодаре отключили водоснабжение на улицах Автолюбителей, Невкипелого, Гидростроителей и Артезианской. Без воды остались 8 тыс. человек, в их числе —  2 тыс. 600 детей.

На месте аварии работала бригада краснодарского водоканала из семи человек. Водоснабжение вернули в квартиры после полуночи, сообщили в инстаграме ЕДДС Краснодара.

Напомним, 21 июля без холодной воды остались жители центра Краснодара. Воду отключили на пяти улицах из-за повреждения трубопровода.

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