В Краснодаре без воды остались 8 тыс. человек
В Краснодаре вечером 25 июля из-за аварии отключили воду в микрорайоне Гидростроителей
Из-за прорыва магистральной трубы вечером 25 июля в Краснодаре отключили водоснабжение на улицах Автолюбителей, Невкипелого, Гидростроителей и Артезианской. Без воды остались 8 тыс. человек, в их числе — 2 тыс. 600 детей.
На месте аварии работала бригада краснодарского водоканала из семи человек. Водоснабжение вернули в квартиры после полуночи, сообщили в инстаграме ЕДДС Краснодара.
Напомним, 21 июля без холодной воды остались жители центра Краснодара. Воду отключили на пяти улицах из-за повреждения трубопровода.
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