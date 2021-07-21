Центр Краснодара остался без холодной воды из-за повреждения трубопровода

21 июля в Краснодаре отключили подачу воды на пяти улицах. Без водоснабжения остался и Краевой госпиталь для ветеранов

Информация об отключении водоснабжения на улицах Мира, Кубанская Набережная, Фрунзе, Кирова и Орджоникидзе появилась в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара.

21 июля в 5:00 диспетчеру поступила информация, что на улице Мира при проведении работ по разрытию сторонняя организация повредила подземный чугунный трубопровод холодного водоснабжения.

Без воды остались 16 частных и 8 многоквартирных домов. В том числе подачу воды отключили и в Краевом клиническом госпитале для ветеранов войн. Всего без водоснабжения осталась 1 тыс. человек, из них 300 детей.

Ремонтные работы проводит ООО «Краснодар Водоканал». На месте работают три единицы техники и семь человек. Подачу воды планируют восстановить через 5–6 часов.

В пресс-службе «Водоканала» порталу Юга.ру пообещали уточнить информацию и сообщить подробности.

Напомним, что на улице Мира до 30 июля ведутся ремонтные работы на сетях водоотведения. Из-за этого на участке также ограничено движение транспорта.