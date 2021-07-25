В Краснодаре ограничат движение на улице Краевой
В Пашковском жилом массиве Краснодара с 9 августа ограничат движение на улице Краевой
На участке от улицы Фадеева до Кирова, построенном в 1985 году, специалисты АО «Краснодартеплосеть» проведут капитальный ремонт сети отопления. Жильцов отключать от водоснабжения не будут. Работы планируют завершить к 23 сентября.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства разработали схему объезда участка ремонта по улице Кутовой в обоих направлениях.
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