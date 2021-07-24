Подтопило больницу, дворы, трассу, погиб человек, еще нескольких ищут. Последствия сильного ливня в Сочи

Власти Сочи 24 июля рассказали о последствиях залпового ливня, который обрушился поздним вечером на курорт

Напомним, во второй половине дня 23 июля в Сочи залповый ливень подтопил центральные улицы. Шторм повредил подпорную стену и брусчатку на набережной пляжа Лоо. Поздним вечером на курорт снова обрушился удар стихии. Поднялся уровень воды в четырех реках: Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. Вода вышла на проезжую часть, из-за чего на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи ввели реверсивное движение.

Реверс на участке 198 км — 201 км трассы был снят только в 1:10, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье». В ликвидации подтопления и организации проезда участвовали 12 единиц спецтехники, 5 мастеров и 26 рабочих.

Были подтоплены трансформаторные подстанции, жители шести поселков остались без света. Мэр курорта Алексей Копайгородский пообещал восстановить электричество к полудню 24 июля. За несколько часов на курорте выпала месячная норма осадков, а после полуночи вода начала стремительно сходить. В зонах опасного явления оказались семь населенных пунктов: Лазаревское, Вардане, Лоо, Дагомыс, Адлер, Хоста и Кудепста.

Аварийно-восстановительные работы шли всю ночь. В Хосте больше всего затопило улицы 50 лет СССР, Глазунова, Ялтинскую и Володарского. В Кудепсте — улицы Искры и Дарвина. Вышедшая из берегов река Западный Дагомыс подтопила придворовые территории и подвалы нескольких домов. Уже начались подворовые обходы, чтобы дополнительно оценить ущерб, нанесенный имуществу. По состоянию на 7:00 электроэнергию вернули 90% пострадавшим потребителям, рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

В 9:30 мэр Сочи провёл расширенное заседание городского оперштаба. «К великому сожалению, жертв не удалось избежать. Вчера вечером легковой автомобиль, в котором находились четыре человека, опрокинулся с моста через реку Мацеста. В ходе поисковых мероприятий уже обнаружено тело водителя, местного жителя, поиск пассажиров продолжается», — рассказал Копайгородский. В пункте временного размещения в Хосте находятся 13 человек. Городские власти пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших.