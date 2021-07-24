На Сочи снова обрушился удар стихии. Собрали официальную информацию и видео из соцсетей

Поздним вечером 23 июля в Сочи снова прошел залповый ливень. Поднялся уровень воды в четырех реках, в Адлере залило проезжую часть, а жители шести поселков остались без света

В Сочи действует штормовое предупреждение, все пляжи закрыты для купания. Вечером на курорте прошел залповый ливень и подтопил центральные улицы. Шторм повредил подпорную стену и брусчатку на набережной пляжа Лоо. Основные последствия ливня ликвидировали, рассказали в региональном оперштабе в 19:00.

Поздним вечером на Сочи обрушился второй удар стихии . Около 22:00 залповый ливень прошел в районе Хосты, от микрорайона Мацеста и до Кудепсты. Менее чем за час уровень воды в реке Мацеста превысил критические значения. После чего эпицентр сместился в Адлер.

На выезде из района в направлении центра Сочи лавинообразный приход ливневого стока с вышележащего рельефа на трассу А-147 привел к остановке движения.