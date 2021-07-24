На Сочи снова обрушился удар стихии. Собрали официальную информацию и видео из соцсетей
Поздним вечером 23 июля в Сочи снова прошел залповый ливень. Поднялся уровень воды в четырех реках, в Адлере залило проезжую часть, а жители шести поселков остались без света
В Сочи действует штормовое предупреждение, все пляжи закрыты для купания. Вечером на курорте прошел залповый ливень и подтопил центральные улицы. Шторм повредил подпорную стену и брусчатку на набережной пляжа Лоо. Основные последствия ливня ликвидировали, рассказали в региональном оперштабе в 19:00.
Поздним вечером на Сочи обрушился второй удар стихии. Около 22:00 залповый ливень прошел в районе Хосты, от микрорайона Мацеста и до Кудепсты. Менее чем за час уровень воды в реке Мацеста превысил критические значения. После чего эпицентр сместился в Адлер.
На выезде из района в направлении центра Сочи лавинообразный приход ливневого стока с вышележащего рельефа на трассу А-147 привел к остановке движения.
«Проезд Адлер — Сочи в оба направления осуществляется в реверсивном режиме. Движение организовано по «нижней полке» основного хода, которая в штатном режиме работает только из Сочи в Адлер», — сообщили около полуночи в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, за час на территории Сочи выпало 52,6 мм осадков. Из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реках четырех реках: Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста, уточнили в краевом оперштабе.
В Веселом, Молдовке, Адлере, Кудепстве, Мацесте и Сириусе звучали сирены, сообщили в соцсетях очевидцы. Эвакуация населения не требуется, а сирены запустили в превентивных целях, заявили в МЧС России. Жертв и разрушений нет, уточнили в городском оперштабе.
Отключена электроподстанция «Хоста» и трансформаторные подстанции. Без света остались жители шести поселков: Хоста, Кудепста, сел Верхнениколаевское, Вардане, Буу и Детляжка.
Ближе к полуночи ливень прекратился. 90 сотрудников экстренных служб и 27 единиц техники приступили к ликвидации последствий вечернего залпового ливня, сообщили в региональном оперштабе.