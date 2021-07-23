На Кубань пришло облако серы после извержения вулкана Этна

Извержение вулкана Этна в Сицилии произошло 20 июля. Лава фонтанировала на протяжении полутора часов, а столб извержения достиг 10 км. После этого вулканический шлейф начал дрейфовать в юго-восточном направлении.

21 июля датчик для наблюдения за веществами в атмосфере Земли TROPOMI на борту спутника Sentinel-5 обнаружил облако диоксида серы над Кубано-Приазовской низменностью и Ставропольской возвышенностью. Ученые подтвердили, что это шлейф от извержения Этны. Содержание SO2 на высоте два километра составило 20,9 единиц Добсона, а масса вещества в шлейфе превысила 16 килотонн.