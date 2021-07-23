На Кубань пришло облако серы после извержения вулкана Этна
23 июля специалист кубанского центра мониторинга и прогнозирования ЧС рассказал порталу Юга.ру, стоит ли опасаться последствий извержения Этны
Извержение вулкана Этна в Сицилии произошло 20 июля. Лава фонтанировала на протяжении полутора часов, а столб извержения достиг 10 км. После этого вулканический шлейф начал дрейфовать в юго-восточном направлении.
21 июля датчик для наблюдения за веществами в атмосфере Земли TROPOMI на борту спутника Sentinel-5 обнаружил облако диоксида серы над Кубано-Приазовской низменностью и Ставропольской возвышенностью. Ученые подтвердили, что это шлейф от извержения Этны. Содержание SO2 на высоте два километра составило 20,9 единиц Добсона, а масса вещества в шлейфе превысила 16 килотонн.
Диоксид серы — один компонентов вулканических газов. Это бесцветный газ с резким запахом, который раздражает кожу и слизистые оболочки. Очень токсичен в высоких дозах. При взаимодействии с водой в воздухе выпадает в виде кислотных дождей.
23 июля Юга.ру связались с начальником отдела Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александром Колесником, чтобы узнать, представляет ли явление опасность для жителей Кубани. По его словам, климатическая и экологическая обстановка в крае соответствует норме.
«При самом плохом условии диоксид серы может вызвать кислотный дождь, но даже если это явление произойдет, то оно не дойдет до территории края. Климатическая обстановка соответствует прогнозу: сейчас идут нормальные, обычные осадки. Извержение Этны не повлияло на экологическую обстановку в крае», — прокомментировал специалист.