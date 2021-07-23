Синоптики обещают дождливые и жаркие выходные на Кубани

Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 23-25 июля

По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром в кубанской столице облачно с прояснениями, столбик термометра показал 24 °С. Днем ожидается небольшой дождь, температура поднимется до 27 °С.

На выходных в краевом центре будет солнечная и жаркая погода. 24 июля в Краснодаре будет до 31 °С, а 25 июля воздух прогреется до 33 °С. Ожидается очень высокий уровень уф-излучения — 8 баллов.

По краю краснодарский гидрометцентр прогнозирует 23 июля в отдельных районах туман утром и ночью. Кроме того, ожидается шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с, сильный дождь в сочетании с грозой и градом. Днем температура воздуха составит 24-29 °С.

На Черноморском побережье в пятницу температура ночью составит 17-22 °С, днем ожидается 25-30 °С. На участке Анапа — Геленджик 19-24 °С.