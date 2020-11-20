В центре Майкопа построят новую набережную
В Адыгее в 2021 году начнут строить новую зону отдыха в центре Майкопа
Проектом предусмотрено берегоукрепление реки Белой в районе городского парка Майкопа и создание там набережной. Общая протяженность берегоукрепления составит 2,56 км, высота — от 2,5 до 8 метров. Проект планируют реализовать в 2021–2022 году.
«Укрепление левого берега планируется провести от плотины Майкопской ГЭС до висячего моста, укрепление правого берега — от пешеходного до висячего моста. Также намечено благоустройство берегов реки Белой. На эти цели предусмотрено более 405 млн рублей», — объяснил руководитель ГБУ РА «Стройзаказчик» Аслан Абрегов.
На совещании 20 ноября глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил перед Кабмином республики задачу найти оптимальное проектное решение и создать объект двойного назначения. Помимо основной функции инженерных сооружений — обеспечение противопаводковой безопасности, необходимо сформировать комфортную территорию для расширения прогулочной территории парка.
Согласно проекту, береговую зону со стороны городского парка благоустроят с помощью ландшафтных решений. Там появятся прогулочные тропинки и велодорожки, аттракционы, детские и спортивные площадки, в том числе для пляжного волейбола, а также скалодром и скейтодром. В зеленой зоне установят скамейки и прочие малые архитектурные формы. Также планируется обустроить лестничные сходы к реке.
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