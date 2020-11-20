В центре Майкопа построят новую набережную

В Адыгее в 2021 году начнут строить новую зону отдыха в центре Майкопа

Проектом предусмотрено берегоукрепление реки Белой в районе городского парка Майкопа и создание там набережной. Общая протяженность берегоукрепления составит 2,56 км, высота — от 2,5 до 8 метров. Проект планируют реализовать в 2021–2022 году.

«Укрепление левого берега планируется провести от плотины Майкопской ГЭС до висячего моста, укрепление правого берега — от пешеходного до висячего моста. Также намечено благоустройство берегов реки Белой. На эти цели предусмотрено более 405 млн рублей», — объяснил руководитель ГБУ РА «Стройзаказчик» Аслан Абрегов.