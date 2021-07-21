ФК «Краснодар» приостановил продажу абонементов из-за пандемии

Продажа абонементов на сезон 21/22 приостановлена, на стадионе действуют санитарные ограничения из-за пандемии. Приоритетное право купить билеты остается у владельцев абонементов сезона 19/20.

Как сообщили 20 июля в инстаграме клуба, все компенсации по абонементам и пакетам «Весна» сохраняются и переносятся до старта продаж новых абонементов.

В пресс-службе ФК «Краснодар» пояснили порталу Юга.ру, что карты болельщика и абонемент не одно и то же. Ранее выданные карты действуют.