ФК «Краснодар» приостановил продажу абонементов из-за пандемии
20 июля ФК «Краснодар» сообщил о временной приостановке продажи абонементов из-за коронавирусных ограничений
Продажа абонементов на сезон 21/22 приостановлена, на стадионе действуют санитарные ограничения из-за пандемии. Приоритетное право купить билеты остается у владельцев абонементов сезона 19/20.
Как сообщили 20 июля в инстаграме клуба, все компенсации по абонементам и пакетам «Весна» сохраняются и переносятся до старта продаж новых абонементов.
В пресс-службе ФК «Краснодар» пояснили порталу Юга.ру, что карты болельщика и абонемент не одно и то же. Ранее выданные карты действуют.
«Карта позволяет приобрести билеты на домашние матчи клуба и дает право второй очереди, после держателей абонементов, на домашние встречи быков во всех турнирах. Ранее выданные карты болельщика действуют», — сказал представитель черно-зеленых.
Напомним, 15 июля «Краснодар» презентовал новую форму. Домашний и выездной комплекты разработал бренд Puma.