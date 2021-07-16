ФК «Краснодар» представил новую форму и рассказал, что она символизирует

Краснодарский край

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Вечером 15 июля на стадионе «Краснодар» презентовали новую игровую форму на сезон 2021/22

Презентация прошла на домашней арене в формате модного показа. Форму продемонстрировали профессиональные модели и танцоры. Форму для клуба разработал бренд PUMA. 

Домашний комплект выполнен в темно-зеленых цветах. По задумке дизайнеров, он должен символизировать гордость, храбрость и амбиции.

«Дизайн переосмысливает ромбовидный узор клубного герба и формирует уникальную графику на передней части игровой футболки. Композицию дополняют логотип PUMA, герб клуба и номер игрока», — сообщили 16 июля в пресс-службе ФК «Краснодара».

На создание выездного комплекта вдохновила Академия «Краснодар» и ее видение. Поэтому форма выполнена в ярко-бирюзовых цветах Академии. 

«Индивидуальный узор, взятый с герба клуба, завершает яркий и молодой дизайн, который создан с целью вдохновить новое поколение восходящих звезд», — заявили в пресс-службе клуба.

Новую форму можно купить на сайте PUMA и в интернет-магазине ФК «Краснодар», а также в магазинах бренда в городе и официальных фан-шопах клуба

Напомним, на сезон 2020/21 у футболистов была черно-зеленая форма с геометрическим узором, а выездная — белая. Комплекты выпустили совместно с PUMA. 

Академия ФК «Краснодар» Сергей Галицкий Футбол

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