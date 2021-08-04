В соревнованиях могут участвовать все желающие старше 16 лет. Общий призовой фонд составляет 2,2 млн рублей.

Анапа впервые принимает у себя спортивное мероприятие по пляжному волейболу федерального значения. Организаторы ожидают, что в турнире примут участие около 240 команд и 480 участников со всей России. Место проведения — городской пляж «Витязево» в Анапе. Для соревнований планируют оборудовать до 30 площадок на открытом воздухе.

В финале организаторы наградят не только команды, занявшие первые места. Призеров будет несколько в каждой из лиг среди мужчин и женщин. Зарегистрироваться можно на сайте до 10 августа.