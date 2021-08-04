В Анапе анонсировали фестиваль пляжного волейбола для всех желающих от 16 лет
Фестиваль пляжного волейбола «Анапа Комус Fest» пройдет 20–22 августа
В соревнованиях могут участвовать все желающие старше 16 лет. Общий призовой фонд составляет 2,2 млн рублей.
Анапа впервые принимает у себя спортивное мероприятие по пляжному волейболу федерального значения. Организаторы ожидают, что в турнире примут участие около 240 команд и 480 участников со всей России. Место проведения — городской пляж «Витязево» в Анапе. Для соревнований планируют оборудовать до 30 площадок на открытом воздухе.
В финале организаторы наградят не только команды, занявшие первые места. Призеров будет несколько в каждой из лиг среди мужчин и женщин. Зарегистрироваться можно на сайте до 10 августа.
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Зрители соревнований смогут понаблюдать за игрой спортсменов, поучаствовать в конкурсах и посетить зоны активностей для гостей. Самых активных ждут призы и подарки от компании «Комус».
Фестивали компании «Комус» за три года проведения в разных городах посетили свыше 3 тыс. участников — от известных профессионалов до начинающих спортсменов разных возрастов.
Мероприятие проводится при поддержке АНО «Центр инновационного и социального развития Анапа».
Организаторы обратили внимание на то, что по решению губернатора Краснодарского края с 1 августа 2021 года для приема и размещения каждого прибывающего требуется сертификат о вакцинации.