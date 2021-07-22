Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 22 июля

В кинотеатрах можно посмотреть американский детективный триллер «Время» (16+) режиссера М. Найта Шьямалана («Сплит», «Стекло», «После нашей эры», «Повелитель стихий», «Неуязвимый», «Шестое чувство»). Отправившись на тропический остров, семья через несколько часов понимает, что вся их жизнь теперь — это один день.

Действие английского хоррора «Цензор» (18+) происходит в Британии 1980-х. Работающая в цензурном кабинете Инед однажды узнает в одной из актрис фильма, из которого ей нужно вырезать все кровавые сцены, свою пропавшую сестру.

Канадский фантастический боевик «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» (16+) рассказывает о загадочном и смертоносном члене специального отряда, который одет во всё черное, никогда не снимает маску и не разговаривает.

Также в центре современного искусства «Типография» продолжается программа KINOBALDEJ. 22 июля покажут фильм «Изобретая будущее» о мире, где возможность работать ограничена государством. 24 июля можно будет увидеть российскую картину «Generation П» по роману Виктора Пелевина.

Актуальное расписание сеансов смотрите в разделе «Афиша».