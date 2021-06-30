В Краснодаре на месяц перекрыли дорогу по улице Мира
С 30 июня по участку на улице Мира в Краснодаре ограничат движение из-за ремонта
На участке улицы Мира от Кирова до Октябрьской с 30 июня по 30 июля водители смогут проехать по одной полосе.
Там в течение месяца ООО «Кубаньэнергосервис» будет выполнять ремонтные работы на сетях водоотведения.
В целях безопасности на это время по участку установят временные знаки и ограждения, сообщили накануне в пресс-службе мэрии Краснодара.
Напомним, в Краснодаре с 7 января перекрыли проезд по переулку Топольковому из-за строительства ливневого коллектора, а в ночь с 26 на 27 июня там ввели одностороннее движение.
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