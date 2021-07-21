На Кубань придут дожди, грозы и похолодание

21 июля дожди пройдут на черноморском побережье, а позже дойдут до Краснодара и других населенных пунктов края

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило три штормовых предупреждения из-за сильной жары. Почти неделю сохранялась дневная температура в +39℃.

Гидрометцентр прогнозирует на 20 и 21 июля в Краснодаре сохранение сильной жары, с достижением температуры днем +40℃. В большинстве районов края сохранится засушливая погода с 21 по 23 июля. Также местами в юго-западных районах края, северной и восточной половинах края и Краснодаре сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Вечером 21 июля на участке Анапа-Геленджик ожидается кратковременный дождь с грозой, а местами сильный дождь и ветер 15-17 м/c. На черноморском побережье увеличатся скорости южного ветра: 6-11 м/c, местами порывы до 14 м/c. На курортах температура воздуха днем составит 29-34℃, а ночью 20-25℃.

22-23 июля дождь пройдет по территории всего Краснодарского края. Возможны град, сильный ливень, гроза и порывы ветра до 18 м/c. Днем 22 июля температура воздуха упадет до 26-31℃, ночью 19-24℃. 23 июля ожидается очередное понижение температуры: 24-29℃ днем и 17-22℃ ночью.