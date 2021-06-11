Сбер выделил 1,4 млрд рублей на строительство ЖК в Ростове-на-Дону

Банк открыл девелоперу кредитные линии на 1,4 млрд рублей, на них планируется построить три жилых дома и многоуровневый паркинг в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Строительство будет происходить с использованием эскроу-счетов СберБанка. Покупатели квартир смогут открыть счета, где деньги будут храниться до ввода домов в эксплуатацию и регистрации первого права собственности. После этого средства будут переданы застройщику. Этот механизм, предусмотренный 214-ФЗ, гарантирует завершение строительства и исполнение девелоперами обязательств перед дольщиками. «В 2021 году рынок недвижимости продолжает двигаться в сторону повышения качества возводимого жилья, и ЖК «Звезда Столицы» — яркий тому пример. Компания «Доннефтестрой» предусмотрела все необходимое для комфортного проживания — удобные планировки, инфраструктуру для отдыха детей и взрослых, паркинги. До 1 июля решить жилищный вопрос можно на выгодных условиях, воспользовавшись льготной ипотекой по программе «Господдержка 2020», — отметил заместитель управляющего Краснодарским отделением СберБанка Александр Машковцев.

«Сбер — наш стратегический партнер. Соглашение о финансировании ЖК «Звезда Столицы» — очередной шаг в наших партнерских отношениях. Финансовая поддержка крупнейшего банка позволит нам возвести проект на максимально качественном уровне и в полном соответствии с его концепцией. Благодаря сотрудничеству со СберБанком мы можем предложить выгодные программы для клиентов — семейная субсидированная ипотека от 1,8% и льготная субсидированная ипотека от 2,35%. Обе программы действуют на весь срок кредитования», — сказала директор СК «Доннефтестрой» Елена Николаева.



ЖК «Звезда Столицы» — это объект комплексной застройки общей площадью 145 тыс. кв. м. Комплекс расположен на улице Нансена, 103/1 и включает девять жилых домов, два многоуровневых паркинга и социальную инфраструктуру. Первый этап строительства уже завершен, второй планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года, третий этап — в первом квартале 2024-го.