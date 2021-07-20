Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в Краснодаре два дня назад

20 июля стало известно, что на границе со Ставропольским краем задержали мужчину, который стрелял ночью в Краснодаре

Напомним, в Краснодаре на улице Командорской в ночь на 18 июля произошла драка со стрельбой. Компания мужчин шумно вела себя ночью, на что местный житель сделал замечание. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Краснодару 20 июля, стрелка задержали на границе со Ставропольским краем. Им оказался 35-летний житель Чеченской республики. Кроме того, мужчина пытался покинуть территорию края на чужом автомобиле.