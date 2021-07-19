В Краснодаре мужчина выстрелил в жителя дома, который сделал ему замечание

Краснодарский край

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В ночь на 18 июля произошла драка со стрельбой на улице Командорской в Краснодаре

Компания мужчин шумно вела себя ночью, на что местный житель сделал замечание. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета. 

Видео конфликта появилось в соцсетях.

Полицейские изъяли с места драки три гильзы. Пострадавший получил незначительные повреждения, и ему не потребовалась госпитализация. Личность стрелявшего установлена. Его ищут, сообщили 19 июля порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Напомним, в ночь на 10 июня во дворе ЖК «Панорама» компания молодых людей устроила стрельбу. А после стрельбы в ЖК «Адмирал», где был ранен охранник, полиция возбудила уголовное дело.

Краснодар Полиция Происшествия Стрельба

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