В Краснодаре ночью устроили стрельбу во дворе ЖК

В Краснодаре в ночь на 10 июня во дворе ЖК «Панорама» компания молодых людей устроила стрельбу

В ночь на 10 июня в ЖК «Панорама» по улице Героя Сарабеева компания молодых людей устроила стрельбу. Видео инцидента появилось в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».

В пресс-службе УМВД Краснодара 10 июня порталу Юга.ру рассказали, что сообщение поступило от местных жителей. Они рассказали, что группа молодых людей, предположительно на отечественном автомобиле, сначала громко слушала музыку, а затем были слышны хлопки, схожие с выстрелами.

На место происшествия направили наряд патрульно-постовой службы. На момент приезда сотрудников полиции, молодых людей не оказалось. В настоящее время устанавливаются личности нарушителей.