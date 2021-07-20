В Краснодаре еще одного застройщика признали банкротом
19 июля стало известно, что краснодарского застройщика «Авангард-Строй» суд признал банкротом
Застройщик «Авангард-Строй» стал банкротом по решению Арбитражного суда Краснодарского края, сообщил 19 июля «Коммерсант».
В отношении компании открыли конкурсное производство на один год. Управляющим назначили Малика Байрамбекова. По данным ЕФРСБ, судебное заседание по итогам конкурса состоится 29 июня 2022 года.
По информации Единой информационной системы жилищного строительства «ДОМ.РФ», ООО «Авангард-Строй» строит жилой объект ЖК «Романовский двор» по улице профессора Рудакова, 7/2 в поселке Березовом Краснодара. Площадь жилых помещений составляет 12,94 тыс. кв. метров. Ввести объект в эксплуатацию планировали в IV квартале 2021 года.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Авангард-Строй» зарегистрировали в Краснодаре в 2016 году. Организация специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Бенефициар застройщика — Дмитрий Юдин. По итогам 2019 года чистая прибыль компании составила 1 млн руб., чистые активы — 1,17 млн руб. Кредиторская задолженность общества (2019 год) — 63,3 млн руб
Портал Юга.ру регулярно пишет про обманутых дольщиков и застройщиков-мошенников. Так, краевой арбитражный суд 1 июня признал банкротом застройщика «Таурас-96», который обманул людей на 1 млрд рублей. А в мае к трем годам заключения суд приговорил застройщика ЖК «Есенин», который украл у дольщиков 183 млн рублей.