В Краснодаре еще одного застройщика признали банкротом

Застройщик «Авангард-Строй» стал банкротом по решению Арбитражного суда Краснодарского края, сообщил 19 июля «Коммерсант».

В отношении компании открыли конкурсное производство на один год. Управляющим назначили Малика Байрамбекова. По данным ЕФРСБ, судебное заседание по итогам конкурса состоится 29 июня 2022 года.

По информации Единой информационной системы жилищного строительства «ДОМ.РФ», ООО «Авангард-Строй» строит жилой объект ЖК «Романовский двор» по улице профессора Рудакова, 7/2 в поселке Березовом Краснодара. Площадь жилых помещений составляет 12,94 тыс. кв. метров. Ввести объект в эксплуатацию планировали в IV квартале 2021 года.