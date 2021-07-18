Сочи, Краснодар и побережье Черного моря снова ждет сильная жара с 18 по 21 июля

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю за два дня объявило три штормовых предупреждения и одно предупреждение о пожароопасности в связи с сильной жарой. Очередное повышение температуры воздуха до очень высоких значений происходит и ожидается на территории края в период с 18 по 21 июля.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») Краснодар и край 18 июля ждет сильная жара с повышением температуры воздуха до 39-40 °С.

На территории края жара сохранится в ближайшие двое суток. Чуть прохладнее будет на участке Анапа-Геленджик, где дневная температура воздуха согласно прогнозу установится примерно на отметке 37 °С.

20 и 21 июля Краснодар продолжит плавиться при t 39-40 °С. Подобный прогноз касается и Сочи. Сервис «Яндекс.Погода» пронозирует спокойное магнитное поле и очень высокий УФ-индекс.

Помните: на прямом солнце, рядом с нагревающимися поверхностями (стены зданий, асфальт), на закрытых от ветра пространствах температура воздуха может быть намного выше, чем показывает термометр в тени. Защищайте себя и своих близких от ожогов, солнечного удара, перегрева. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ В МАШИНЕ даже на несколько минут.

Экстренные службы предупреждают:

— в самое жаркое время дня нежелательно находиться на улице, в особенности под открытым небом/в прямых лучах солнца;

— необходимо защищать кожу и голову от прямого солнца, носить натуральную одежду, головные уборы, защищать глаза;

— пить достаточное количество жидкости, предпочтительно чистую воду.



Детям и пожилым людям особенно не рекомендуется находиться на солнце.

Тех, кто планирует отдыхать на природе, на побережье и в лесу, просят быть внимательными, не разжигать огонь в непредусмотренных для этого местах. При любых признаках пожара, особенно в полях, лугах и лесистой местности, нужно сразу же звонить на единый экстренный номер 101.

Рекомендации МЧС:

— если вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой. При сильной задымленности дышать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью, сложенной в несколько слоев;

— при тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара. В случае потери сознания кем-то из окружающих проведите реанимационные мероприятия (делайте массаж сердца и искусственное дыхание).